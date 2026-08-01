Fête de la Treuffe Le Bourg Poil
dimanche 30 août 2026 · Le Bourg · Poil
Informations pratiques
Poil
Fête de la Treuffe
Le Bourg Centre du village Poil Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Organisée par le Comité des fêtes de Poil.
Toute la journée dans les rues du village. Entrée libre. Vide-grenier et stands d’artisanat de 8h à 18h. Animation musicale par des groupes de 10h à 19h. Restauration sur place à base de treuffe de la chaudière de 12h à 22h. Stracture gonflable gratuite. Course en sac à 16h (organisée par l’association Poil aux potes). Concours de la plus grosse treuffe avec panier garni à gagner. Infos au 06 06 47 98 72. .
Le Bourg Centre du village Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 47 98 72
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English : Fête de la Treuffe
L’événement Fête de la Treuffe Poil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan
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