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Concert Setâr de l’Iran au Morvan Dôme de la Gouillarde Poil

dimanche 30 août 2026 · Dôme de la Gouillarde · Poil

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Dôme de la Gouillarde
Adresse
Chemin de la Gouillarde
Ville
58170 Poil
Département
Nièvre
Tarif

Poil

Concert Setâr de l’Iran au Morvan

Dôme de la Gouillarde Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 19:00:00
fin : 2026-08-30 21:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde, les artistes Mostafa Taleb (kamancheh), Milad Mohammadi, Mobin Taleb (Tar, Setâr), Maren Gamper (piano), Amir Panahi et Paris Khorshidi (vidéo, lecture) joueront pour le plaisir des oreilles. À 19h00, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde. Tarif 10 € / Pass Esitval 80 € (9 concerts). Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com   .

Dôme de la Gouillarde Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cieducoleoptere@gmail.com

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English : Concert Setâr de l’Iran au Morvan

L’événement Concert Setâr de l’Iran au Morvan Poil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan

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