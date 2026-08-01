Concert Setâr de l’Iran au Morvan Dôme de la Gouillarde Poil

Informations pratiques

Poil

Concert Setâr de l’Iran au Morvan

Dôme de la Gouillarde Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 19:00:00

fin : 2026-08-30 21:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde, les artistes Mostafa Taleb (kamancheh), Milad Mohammadi, Mobin Taleb (Tar, Setâr), Maren Gamper (piano), Amir Panahi et Paris Khorshidi (vidéo, lecture) joueront pour le plaisir des oreilles. À 19h00, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde. Tarif 10 € / Pass Esitval 80 € (9 concerts). Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com .

Dôme de la Gouillarde Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cieducoleoptere@gmail.com

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English : Concert Setâr de l’Iran au Morvan

L’événement Concert Setâr de l’Iran au Morvan Poil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan