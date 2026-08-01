UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Poil

Concert Maren Gamper Piano Impro Théâtre du Dôme Poil

jeudi 20 août 2026 · Théâtre du Dôme · Poil

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre du Dôme
Adresse
Chemin de la Gouillarde
Ville
58170 Poil
Département
Nièvre
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poil

Concert Maren Gamper Piano Impro

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Avec Maren Gamper (piano). Ouverture du site 19h. À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde. Tarif 10 € / Pass Esitval 80 € (9 concerts). Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com   .

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cieducoleoptere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Maren Gamper Piano Impro

L’événement Concert Maren Gamper Piano Impro Poil a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan

À voir aussi à Poil (Nièvre)