Concert bandonéon Carmela Delgado Théâtre du Dôme Poil

Informations pratiques

Poil

Concert bandonéon Carmela Delgado

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Concert bandonéon Carmela Delgado

À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde.

Tarif 10 € / Pass Estival 80 € (9 concerts).

Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com .

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cieducoleoptere@gmail.com

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English : Concert bandonéon Carmela Delgado

L’événement Concert bandonéon Carmela Delgado Poil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan