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Concert bandonéon Carmela Delgado Théâtre du Dôme Poil

jeudi 13 août 2026 · Théâtre du Dôme · Poil

Concert bandonéon Carmela Delgado Théâtre du Dôme Poil

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre du Dôme
Adresse
Chemin de la Gouillarde
Ville
58170 Poil
Département
Nièvre
Tarif
10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poil

Concert bandonéon Carmela Delgado

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Concert bandonéon Carmela Delgado
À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde.
Tarif 10 € / Pass Estival 80 € (9 concerts).
Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com   .

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cieducoleoptere@gmail.com

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English : Concert bandonéon Carmela Delgado

L’événement Concert bandonéon Carmela Delgado Poil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan

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