Concert bandonéon Carmela Delgado Théâtre du Dôme Poil
jeudi 13 août 2026 · Théâtre du Dôme · Poil
Informations pratiques
Poil
Concert bandonéon Carmela Delgado
Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Concert bandonéon Carmela Delgado
À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde.
Tarif 10 € / Pass Estival 80 € (9 concerts).
Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com .
Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cieducoleoptere@gmail.com
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English : Concert bandonéon Carmela Delgado
L’événement Concert bandonéon Carmela Delgado Poil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan
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