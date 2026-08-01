Concert classique Théâtre du Dôme Poil

Informations pratiques

Poil

Concert classique

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Concert classique Viviane Hasler, sporano Schoschana Kobelt, mezzosoprano Maren Gamper, piano.

À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme , chemin de la Gouillarde.

Tarif 10 € / Pass Estival 80 € (9 concerts).

Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com

Organisé par la Compagnie du Coléoptère. .

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cieducoleoptere@gmail.com

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English : Concert classique

L’événement Concert classique Poil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan