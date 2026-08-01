Concert Senta Camille, pop and spherical sounds Théâtre du Dôme Poil

Informations pratiques

Poil

Concert Senta Camille, pop and spherical sounds

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

SENTA CAMILLE Chant et instruments Concert Pop and spherical sounds

À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde.

Tarif 10 € / Pass Esitval 80 € (9 concerts).

Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com .

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cieducoleoptere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Senta Camille, pop and spherical sounds

L’événement Concert Senta Camille, pop and spherical sounds Poil a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan