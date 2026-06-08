Randonnée culturelle en vallée de la Gela SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Randonnée culturelle en vallée de la Gela SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Randonnée culturelle en vallée de la Gela
SAINT-LARY-SOULAN RDV Maison du Parc à St-Lary Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 08:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Au cours d’une randonnée à 2 voix (Parc national et Pays d’art et d’histoire), venez découvrir la richesse patrimoniale de la vallée de la Géla. Passage vers l’Espagne, elle est marquée à la fois par son histoire agropastorale mais aussi minière.
Sur réservation au 06 42 17 66 31.
Durée 8 heures. Prévoir pique-nique, chaussures de marche et vêtements chauds. .
SAINT-LARY-SOULAN RDV Maison du Parc à St-Lary Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31
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English :
Come and discover the rich heritage of the Géla valley on a 2-voice hike (National Park and Pays d’art et d’histoire). A gateway to Spain, it is marked by both its agropastoral and mining history.
L’événement Randonnée culturelle en vallée de la Gela Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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