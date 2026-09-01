RANDONNÉE CULTURELLE JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
RANDONNÉE CULTURELLE JEP 2026
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Lors d’une balade entre patrimoine naturel et architectural, partez à la découverte des paysages du sud de Béziers. Environ 8km, à partir de 12ans.
De la Scène de Bayssan aux célèbres écluses de Fonseranes, cette randonnée culturelle et botanique vous invite à découvrir un territoire aux multiples richesses vignes et haies champêtres, châteaux cachés dans leur écrin de verdure, panoramas sur la cathédrale Saint-Nazaire… jusqu’à l’emblématique escalier d’eau de Riquet, chef-d’œuvre du XVIIe siècle.
Balade d’environ 8 km, accompagnée par les architectes paysagistes du CAUE 34.
À partir de 12 ans Réservation obligatoire. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English :
On a walk that takes in both natural and architectural heritage, set out to explore the landscapes south of Béziers. About 8 km; for ages 12 and up.
L’événement RANDONNÉE CULTURELLE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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