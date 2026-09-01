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AGENDA · Béziers

RANDONNÉE CULTURELLE JEP 2026 Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Route de Vendres
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

RANDONNÉE CULTURELLE JEP 2026

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Lors d’une balade entre patrimoine naturel et architectural, partez à la découverte des paysages du sud de Béziers. Environ 8km, à partir de 12ans.
De la Scène de Bayssan aux célèbres écluses de Fonseranes, cette randonnée culturelle et botanique vous invite à découvrir un territoire aux multiples richesses vignes et haies champêtres, châteaux cachés dans leur écrin de verdure, panoramas sur la cathédrale Saint-Nazaire… jusqu’à l’emblématique escalier d’eau de Riquet, chef-d’œuvre du XVIIe siècle.
Balade d’environ 8 km, accompagnée par les architectes paysagistes du CAUE 34.
À partir de 12 ans Réservation obligatoire.   .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32  contact@herault-culture.fr

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English :

On a walk that takes in both natural and architectural heritage, set out to explore the landscapes south of Béziers. About 8 km; for ages 12 and up.

L’événement RANDONNÉE CULTURELLE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34

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