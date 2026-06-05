Randonnée culturelle Les balcons de Saint-Lary VIGNEC Vignec

Vignec

Randonnée culturelle Les balcons de Saint-Lary

VIGNEC Parking de la télécabine de Vignec Vignec Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Une découverte du patrimoine architectural et paysager de la vallée d’Aure, en traversant les villages de Saint-Lary, Vignec et Cadeilhan-Trachère.

Durée 3h. Prévoir chaussures de marche.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31

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VIGNEC Parking de la télécabine de Vignec Vignec 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Discover the architectural and landscape heritage of the Aure valley, passing through the villages of Saint-Lary, Vignec and Cadeilhan-Trachère.

Duration: 3 hours. Walking shoes required.

By reservation only: 06 42 17 66 31

L’événement Randonnée culturelle Les balcons de Saint-Lary Vignec a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65