Randonnée culturelle Les balcons de Saint-Lary VIGNEC Vignec
Randonnée culturelle Les balcons de Saint-Lary VIGNEC Vignec lundi 10 août 2026.
Vignec
Randonnée culturelle Les balcons de Saint-Lary
VIGNEC Parking de la télécabine de Vignec Vignec Hautes-Pyrénées
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:00:00
fin : 2026-08-10 12:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Une découverte du patrimoine architectural et paysager de la vallée d’Aure, en traversant les villages de Saint-Lary, Vignec et Cadeilhan-Trachère.
Durée 3h. Prévoir chaussures de marche.
Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31
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VIGNEC Parking de la télécabine de Vignec Vignec 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Discover the architectural and landscape heritage of the Aure valley, passing through the villages of Saint-Lary, Vignec and Cadeilhan-Trachère.
Duration: 3 hours. Walking shoes required.
By reservation only: 06 42 17 66 31
L’événement Randonnée culturelle Les balcons de Saint-Lary Vignec a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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