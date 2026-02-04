Randonnée cycliste entre terre et mer V and B Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Randonnée cycliste entre terre et mer

V and B Avenue des résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Cabourg Cyclo Club vous propose un parcours de 60 km ou 84 km. Inscription de 13h à 14h au V and B de Dives-sur-Mer.

Le Cabourg Cyclo Club vous propose un parcours de 60 km ou 84 km. Inscription de 13h à 14h au V and B de Dives-sur-Mer. .

V and B Avenue des résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 85 05 30 06

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English : Randonnée cycliste entre terre et mer

The Cabourg Cyclo Club is offering a 60km or 84km route. Registration from 1pm to 2pm at the V and B in Dives-sur-Mer.

L’événement Randonnée cycliste entre terre et mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge