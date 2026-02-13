Randonnée cyclotouriste : mai a vélo, ANCIENNE USINE BIC, SAMER
Randonnée cyclotouriste : mai a vélo, ANCIENNE USINE BIC, SAMER vendredi 8 mai 2026.
Randonnée cyclotouriste : mai a vélo Vendredi 8 mai, 07h00 ANCIENNE USINE BIC Pas-de-Calais
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T07:00:00+02:00 – 2026-05-08T13:30:00+02:00
Fin : 2026-05-08T07:00:00+02:00 – 2026-05-08T13:30:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/126839
ANCIENNE USINE BIC AVENUE HENRI MORY SAMER 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « serge.boutoille0065@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://us.samercyclo »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/126839 »}]
Organisation : UNION SPORTIVE SAMER Mai à vélo