Visite du musée, Musée Cazin, Samer

Visite du musée Samedi 23 mai, 17h30 Musée Cazin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Découverte d’une centaine d’oeuvres de Jean Charles Cazin et de ses proches Marie, Jean Michel et Berthe Cazin

Ouverture 17h30 21h30

visite gratuite, libre ou commentée

Accès pour personnes à mobilité réduite

Musée Cazin Grand Place Foch, 62830 Samer, France Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321335064 http://www.ville-samer.fr/musee.html Peintures et dessins de Jean-Charles Cazin et de sa famille. parking àproximité

accès pour personnes à mobilité réduite

Découverte d’une centaine d’oeuvres de Jean Charles Cazin et de ses proches Marie, Jean Michel et Berthe Cazin

©Mr Pochet