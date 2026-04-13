Visite du musée, Musée Cazin, Samer
Visite du musée, Musée Cazin, Samer samedi 23 mai 2026.
Visite du musée Samedi 23 mai, 17h30 Musée Cazin Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Découverte d’une centaine d’oeuvres de Jean Charles Cazin et de ses proches Marie, Jean Michel et Berthe Cazin
Ouverture 17h30 21h30
visite gratuite, libre ou commentée
Accès pour personnes à mobilité réduite
Musée Cazin Grand Place Foch, 62830 Samer, France Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321335064 http://www.ville-samer.fr/musee.html Peintures et dessins de Jean-Charles Cazin et de sa famille. parking àproximité
accès pour personnes à mobilité réduite
Découverte d’une centaine d’oeuvres de Jean Charles Cazin et de ses proches Marie, Jean Michel et Berthe Cazin
©Mr Pochet