Randonnée cyclotouriste : Trèfle du Fayet Fête du Vélo, VIDALON DAVEZIEUX, DAVEZIEUX

Randonnée cyclotouriste : Trèfle du Fayet Fête du Vélo Samedi 2 mai, 12h00 VIDALON DAVEZIEUX Ardèche
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T12:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T12:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/125750
VIDALON DAVEZIEUX 255 RUE DE VIDALON DAVEZIEUX 07430 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « cyclosannonneens@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cyclo-annonayclubeo.com »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/125750 »}]
Organisation : CYCLO ANNONEENS Mai à vélo