Informations pratiques

Sauveterre-de-Rouergue

Randonnée dans la douceur du soir La Rouyrie La Planque le Pouget

Place des Arcades Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

La plus belle façon de découvrir notre Ségala sauvage de caractère , n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois vous montre le chemin, pour plus de convivialité !

Distance 9 km

Difficulté **

Durée 3h

Départ 20h30

Covoiturage oui

Animateur Jean-Michel LAFFAGE, Gérard ESPINASSE et Jean-Pierre TUERY (06 50 83 95 30)

Rendez-vous devant l’office de tourisme, Place des Arcades, 10 min avant le départ

Détails pratiques

Prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, boisson, vêtements de pluie, lampe torche ou frontale et gilet fluo.

Traversé du parc animalier de la Planque. Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.

Le programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état des sentiers. .

Place des Arcades Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 50 83 95 30 randonneurs_naucellois@orange.fr

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English :

Isn’t hiking the best way to discover our Ségala wilderness of character ? The Club des Randonneurs du Naucellois shows you the way, in a convivial atmosphere!

L’événement Randonnée dans la douceur du soir La Rouyrie La Planque le Pouget Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)