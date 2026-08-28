Randonnée dans le Cézallier, terre de gentiane Le Bourg Apchat

Informations pratiques

Apchat

Randonnée dans le Cézallier, terre de gentiane

Le Bourg GAEC Bafoil Seneze Apchat Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 09:30:00

fin : 2026-10-14 13:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Au départ d’Apchat, découvrez les paysages de moyenne montagne et l’histoire de la gentiane qui font la renommée du Cézallier.

.

Le Bourg GAEC Bafoil Seneze Apchat 63420 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting from Apchat, discover the mid-mountain landscapes and the history of the gentian that have made the Cézallier region famous.

L’événement Randonnée dans le Cézallier, terre de gentiane Apchat a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme