Randonnée dans le Cézallier, terre de gentiane Le Bourg Apchat
mercredi 14 octobre 2026 · Le Bourg · Apchat
Informations pratiques
Apchat
Randonnée dans le Cézallier, terre de gentiane
Le Bourg GAEC Bafoil Seneze Apchat Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 09:30:00
fin : 2026-10-14 13:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Au départ d’Apchat, découvrez les paysages de moyenne montagne et l’histoire de la gentiane qui font la renommée du Cézallier.
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Le Bourg GAEC Bafoil Seneze Apchat 63420 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Starting from Apchat, discover the mid-mountain landscapes and the history of the gentian that have made the Cézallier region famous.
L’événement Randonnée dans le Cézallier, terre de gentiane Apchat a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme