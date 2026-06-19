Randonnée dans les marais des Ponts d’Ouve Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais dimanche 20 septembre 2026.

Carentan-les-Marais

Randonnée dans les marais des Ponts d’Ouve

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un animateur vous attend pour emprunter un parcours de 5,5 kilomètres sur l’ENS des marais des Ponts d’Ouve. Cette sortie vous permettra de découvrir le patrimoine naturel et la diversité des milieux prairies, plans d’eau, fossés, roselières… Un rendez-vous pour les marcheurs curieux de nature ! Réservation obligatoire. .

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Randonnée dans les marais des Ponts d’Ouve

L’événement Randonnée dans les marais des Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-19 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin