Informations pratiques

Brou

Randonnée de Brou

Salle omnisports Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Cette randonnée à l’allure libre est organisée par le Bad Brou est au profit des jeunes de Bad Brou. Le départ et l’arrivée se feront à la salle omnisports. Deux départs possible le premier à 9h (6km) et le deuxième à 8h30 (11km).

L’inscription se fait sur place.

Encas offert et stand de buvette sur place.

Une vente de gâteaux est proposée à l’arrivée.

Pensez à vos gobelets pour l’éco-responsabilité ! .

Salle omnisports Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 66 10 29

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English :

This open-pace hike is organized by Bad Brou to benefit the youth of Bad Brou. The start and finish will be at the sports center. There are two possible start times: the first at 9:00 a.m. (6 km) and the second at 8:30 a.m. (11 km).

Registration takes place on-site.

L’événement Randonnée de Brou Brou a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND CHATEAUDUN