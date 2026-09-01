Randonnée de Brou Brou
dimanche 27 septembre 2026 · Brou
Informations pratiques
Brou
Randonnée de Brou
Salle omnisports Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Cette randonnée à l’allure libre est organisée par le Bad Brou est au profit des jeunes de Bad Brou. Le départ et l’arrivée se feront à la salle omnisports. Deux départs possible le premier à 9h (6km) et le deuxième à 8h30 (11km).
L’inscription se fait sur place.
Encas offert et stand de buvette sur place.
Une vente de gâteaux est proposée à l’arrivée.
Pensez à vos gobelets pour l’éco-responsabilité ! .
Salle omnisports Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 66 10 29
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English :
This open-pace hike is organized by Bad Brou to benefit the youth of Bad Brou. The start and finish will be at the sports center. There are two possible start times: the first at 9:00 a.m. (6 km) and the second at 8:30 a.m. (11 km).
Registration takes place on-site.
L’événement Randonnée de Brou Brou a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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