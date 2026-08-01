Randonnée de la St Laurent route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée
lundi 10 août 2026 · route de la Grande Levée · Saint-Laurent-de-la-Prée
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-la-Prée
Randonnée de la St Laurent
route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Tout au long du parcours, les marcheurs profiteront d’étapes gourmandes dans une ambiance conviviale, avec un menu charentais élaboré à partir de produits locaux
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route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 27 14 10
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English : St Laurent Walk
Throughout the walk, participants will enjoy gourmet stops in a friendly atmosphere, with a Charente-style menu made using local produce
L’événement Randonnée de la St Laurent Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan