Randonnée de la St Laurent route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-la-Prée

Randonnée de la St Laurent

route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Tout au long du parcours, les marcheurs profiteront d’étapes gourmandes dans une ambiance conviviale, avec un menu charentais élaboré à partir de produits locaux

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route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 27 14 10

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English : St Laurent Walk

Throughout the walk, participants will enjoy gourmet stops in a friendly atmosphere, with a Charente-style menu made using local produce

L’événement Randonnée de la St Laurent Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan