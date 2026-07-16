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Randonnée De la Vigne au Verre, Cave Coopérative des Vignerons de Tornac, Tornac

samedi 25 juillet 2026 · Cave Coopérative des Vignerons de Tornac · Tornac

Randonnée De la Vigne au Verre, Cave Coopérative des Vignerons de Tornac, Tornac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Cave Coopérative des Vignerons de Tornac
Adresse
Route de Quissac, 30140 Tornac
Ville
30140 Tornac
Département
Gard
Tarif
7 €/personne (4 € pour les adhérents) - Réservation conseillée

Randonnée De la Vigne au Verre Samedi 25 juillet, 09h00 Cave Coopérative des Vignerons de Tornac Gard

7 €/personne (4 € pour les adhérents) – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T09:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T09:00:00+02:00 – 2026-07-25T12:30:00+02:00

– Rendez-vous au parking de la cave de Tornac à 9h.
– Petit déjeuner
– À 9h30, départ de la randonnée guidée au cœur des vignes, avec dégustation sur le trajet, pour arriver à la cave de Massillargues-Atuech.
– Découverte de la cave coopérative, suivie d’une apéritif et d’une dégustation de vins.

© Sophie Brunet

Cave Coopérative des Vignerons de Tornac Route de Quissac, 30140 Tornac Tornac 30140 Gard Occitanie 04 66 61 81 31 http://www.vignerons-tornac.com https://www.facebook.com/officiel.tornac.vignobles [{« type »: « phone », « value »: « 07 71 88 36 44 »}, {« type »: « email », « value »: « fr.tornac@mouvement-rural.org »}]
évènement organisé par le Foyer Rural de la Région de Tornac.

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