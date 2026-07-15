Informations pratiques

Bruley

Randonnée de nuit Bike Night

Bruley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez nombreux participer à la BIKE NIGHT, organisée par le VTT du Toulois.

Au programme

– une rando de nuit à VTT ou à pied

– 2 parcours VTT de 15 et 30 km

– 1 circuit gravel

– Marche familiale de 5 km sur le thème des planètes, avec l’association Touloise d’Astronomie

– 1 circuit marche de 15 kmTout public

0 .

Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 86 44 79 vttdutoulois54@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We hope to see many of you at BIKE NIGHT, organized by VTT du Toulois.

On the program:

– A night hike or mountain bike ride

– Two mountain bike trails, 15 and 30 km long

– 1 gravel bike route

– A 5-km family walk with a planetary theme, organized by the Touloise Astronomy Association

– A 15-km walking route

L’événement Randonnée de nuit Bike Night Bruley a été mis à jour le 2026-07-15 par MT TERRES TOULOISES