Randonnée de nuit Bike Night Bruley
samedi 26 septembre 2026 · Bruley
Informations pratiques
Bruley
Randonnée de nuit Bike Night
Bruley Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez nombreux participer à la BIKE NIGHT, organisée par le VTT du Toulois.
Au programme
– une rando de nuit à VTT ou à pied
– 2 parcours VTT de 15 et 30 km
– 1 circuit gravel
– Marche familiale de 5 km sur le thème des planètes, avec l’association Touloise d’Astronomie
– 1 circuit marche de 15 kmTout public
0 .
Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 86 44 79 vttdutoulois54@gmail.com
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English :
We hope to see many of you at BIKE NIGHT, organized by VTT du Toulois.
On the program:
– A night hike or mountain bike ride
– Two mountain bike trails, 15 and 30 km long
– 1 gravel bike route
– A 5-km family walk with a planetary theme, organized by the Touloise Astronomy Association
– A 15-km walking route
L’événement Randonnée de nuit Bike Night Bruley a été mis à jour le 2026-07-15 par MT TERRES TOULOISES