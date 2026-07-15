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AGENDA · Bruley

Randonnée de nuit Bike Night Bruley

samedi 26 septembre 2026 · Bruley

Randonnée de nuit Bike Night Bruley

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
54200 Bruley
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Bruley

Randonnée de nuit Bike Night

Bruley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Venez nombreux participer à la BIKE NIGHT, organisée par le VTT du Toulois.

Au programme
– une rando de nuit à VTT ou à pied
– 2 parcours VTT de 15 et 30 km
– 1 circuit gravel
– Marche familiale de 5 km sur le thème des planètes, avec l’association Touloise d’Astronomie
– 1 circuit marche de 15 kmTout public
0  .

Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 86 44 79  vttdutoulois54@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We hope to see many of you at BIKE NIGHT, organized by VTT du Toulois.

On the program:
– A night hike or mountain bike ride
– Two mountain bike trails, 15 and 30 km long
– 1 gravel bike route
– A 5-km family walk with a planetary theme, organized by the Touloise Astronomy Association
– A 15-km walking route

L’événement Randonnée de nuit Bike Night Bruley a été mis à jour le 2026-07-15 par MT TERRES TOULOISES

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