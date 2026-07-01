Spectacle Ma pièce dans ta rue et Apero Danse Bruley rue du Thiaucourt Bruley

Informations pratiques

Bruley

Spectacle Ma pièce dans ta rue et Apero Danse Bruley

rue du Thiaucourt Aire de camping-car Bruley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

L’Association Familles Rurales de Bruley vous donne rendez-vous pour une soirée culturelle et conviviale.

Au programme

– 18h spectacle Ma pièce dans ta rue de la Tota Compania. Entrée gratuite, avec participation libre au chapeau en fin de représentation.

– 20h-22h place à l’apéro danse avec Laure Delebarre ! Venez vous initier à la salsa et à la danse africaine, dans une ambiance chaleureuse et ouverte à tous.

Buvette et food truck sur placeTout public

0 .

rue du Thiaucourt Aire de camping-car Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est territoirenordtoulois@gmail.com

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English :

The Bruley Rural Families Association invites you to a fun and cultural evening.

On the program:

– 6:00 p.m.: Performance of “Ma pièce dans ta rue” by Tota Compania. Free admission; donations are welcome at the end of the show.

– 8:00–10:00 p.m.: Dance party with Laure Delebarre! Come try your hand at salsa and African dance in a warm and welcoming atmosphere open to everyone.

Refreshments and a food truck will be available on site.

L’événement Spectacle Ma pièce dans ta rue et Apero Danse Bruley Bruley a été mis à jour le 2026-07-11 par MT TERRES TOULOISES