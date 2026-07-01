Spectacle Ma pièce dans ta rue et Apero Danse Bruley rue du Thiaucourt Bruley
mardi 21 juillet 2026 · rue du Thiaucourt · Bruley
Informations pratiques
Bruley
Spectacle Ma pièce dans ta rue et Apero Danse Bruley
rue du Thiaucourt Aire de camping-car Bruley Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
L’Association Familles Rurales de Bruley vous donne rendez-vous pour une soirée culturelle et conviviale.
Au programme
– 18h spectacle Ma pièce dans ta rue de la Tota Compania. Entrée gratuite, avec participation libre au chapeau en fin de représentation.
– 20h-22h place à l’apéro danse avec Laure Delebarre ! Venez vous initier à la salsa et à la danse africaine, dans une ambiance chaleureuse et ouverte à tous.
Buvette et food truck sur placeTout public
0 .
rue du Thiaucourt Aire de camping-car Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est territoirenordtoulois@gmail.com
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English :
The Bruley Rural Families Association invites you to a fun and cultural evening.
On the program:
– 6:00 p.m.: Performance of “Ma pièce dans ta rue” by Tota Compania. Free admission; donations are welcome at the end of the show.
– 8:00–10:00 p.m.: Dance party with Laure Delebarre! Come try your hand at salsa and African dance in a warm and welcoming atmosphere open to everyone.
Refreshments and a food truck will be available on site.
L’événement Spectacle Ma pièce dans ta rue et Apero Danse Bruley Bruley a été mis à jour le 2026-07-11 par MT TERRES TOULOISES
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