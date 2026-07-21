Informations pratiques

Élincourt-Sainte-Marguerite

Randonnée découverte du site du moulin de Valois

Rue du Rhône Élincourt-Sainte-Marguerite Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Lors des journées européennes du patrimoine, venez découvrir le site du Moulin de Valois à Elincourt Sainte Marguerite.

Lors des journées européennes du patrimoine, venez découvrir le site du Moulin de Valois à Elincourt Sainte Marguerite. .

Rue du Rhône Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Hauts-de-France +33 6 70 40 89 21 patrimoine.elincourt@orange.fr

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English :

During European Heritage Days, come explore the Moulin de Valois site in Elincourt Sainte Marguerite.

L’événement Randonnée découverte du site du moulin de Valois Élincourt-Sainte-Marguerite a été mis à jour le 2026-07-21 par Destination Nord-Compiégnois