Randonnée découverte du site du moulin de Valois Élincourt-Sainte-Marguerite
samedi 19 septembre 2026 · Élincourt-Sainte-Marguerite
Informations pratiques
Élincourt-Sainte-Marguerite
Randonnée découverte du site du moulin de Valois
Rue du Rhône Élincourt-Sainte-Marguerite Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Lors des journées européennes du patrimoine, venez découvrir le site du Moulin de Valois à Elincourt Sainte Marguerite.
Lors des journées européennes du patrimoine, venez découvrir le site du Moulin de Valois à Elincourt Sainte Marguerite. .
Rue du Rhône Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Hauts-de-France +33 6 70 40 89 21 patrimoine.elincourt@orange.fr
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English :
During European Heritage Days, come explore the Moulin de Valois site in Elincourt Sainte Marguerite.
L’événement Randonnée découverte du site du moulin de Valois Élincourt-Sainte-Marguerite a été mis à jour le 2026-07-21 par Destination Nord-Compiégnois
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