Bournazel

Randonnée découverte du site naturel 2000 étangs du Ségala à Bournazel

Bournazel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

A 10h à Bournazel, Parking du Caussannel venez découvrir la faune et la flore emblématiques des étangs du Segala lors de deux balades commentées par les animateurs du site Natura 2000.

Les Etangs de Bournazel et d’Anglarès sont des sanctuaires de biodiversité pour les oiseaux, les mammifères et les insectes mais aussi par ses plantes qui se développent sur l’eau et créent des habitats remarquables. Afin de vous faire partager les secrets de ces deux étangs Rural concept (animateur du site Natura 2000) s’associe avec l’office du tourisme du pays Rignacois pour proposer deux sorties commentées à la découverte du patrimoine, de la faune et de flore remarquables du site Natura 2000 des Etangs du Ségala.

Au programme, deux randonnées pédestres commentées par Emmanuel Gilhodes, naturaliste, animateur du site Natura 2000

– Le vendredi 10 juillet 2026 Départ à 10h depuis le Bourg de Bournazel pour une promenade regagnant l’étang de Bournazel Difficulté facile

– Le jeudi 13 août 2026 Départ à 10h depuis le Bourg d’Anglars pour une promenade regagnant l’étang d’Anglarès Difficulté facile

Pour une sortie réussie pensez à prévoir une tenue adéquate, une bonne paire de chaussure, un peu d’eau, une paire de jumelles pour ceux qui en possèdent et surtout de la bonne humeur.

Pour plus de renseignements, contacter Emmanuel Gilhodes au 05.65.73.76.75 ou par mail à l’adresse emmanuel.gilhodes@adasea.net .

Bournazel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr

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English :

At 10 a.m. in Bournazel, Caussannel Parking Lot: Come discover the iconic flora and fauna of the Segala Ponds during two guided walks led by the Natura 2000 site guides.

L’événement Randonnée découverte du site naturel 2000 étangs du Ségala à Bournazel Bournazel a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)