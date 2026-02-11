3 concerts d’été au château de Bournazel Bournazel

3 concerts d’été au château de Bournazel

Place du Foirail Bournazel Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-04

Mardi 4 août 20hMusique française & italienne de la Renaissance pour ensemble de flûtesLe Consort de Passage

Adèle Huber, Emma Crumpton, Pauline Hervouet, Armance Merle (flûtes à bec)

La flûte à bec est un des instruments les plus anciens et les plus répandus sur la planète. À partir de la Renaissance, elle est utilisée en ensemble (ou consort), de la basse au soprano, pour reprendre des adaptations de chansons fameuses, des danses, ou des contrepoints savants.

Composé de très jeunes musiciennes formées au Conservatoire Supérieur de Lyon, le Consort de Passage vous propose un cheminement éphémère dans l’entrelacement des voix de la grande famille des flûtes à bec, tour à tour poétique et virtuose. En compagnie de Cipriano de Rore, Claude Gervaise, Clément Janequin ou Carlo Gesualdo.

Mercredi 5 août 20hÀ cordes pincées et frappées

Olga Pashchenko, clavecin & piano

Née à Moscou en 1986, Olga Pashchenko est une artiste douée de multiples talents, qui excelle tout autant dans l’orgue et le clavecin que dans le piano. Installée aux Pays-Bas, elle est depuis 2017 professeur de piano ancien au Conservatoire d’Amsterdam.

Pour son nouveau concert à Bournazel, elle a composé un programme en deux parties, passant du clavecin historique de Claude Labrèche (1699) au piano moderne Steingraeber, de la musique baroque au répertoire romantique, dans un exercice de haute voltige. Avec elle, la musique la plus difficile à jouer semble toujours simple et évidente. La marque des très Grands…

Elisabeth Jacquet de La Guerre : Suite en ré mineur/majeur

Johann Sebastian Bach : Suite française en sol majeur

Clara Schumann : Trois romances op. 11

György Ligeti : Musica ricercata

Frédéric Chopin : Andante spianato et grande Polonaise brillante op. 22

Jeudi 6 août 20hMuses inversées

Camille Poul (soprano) & Maude Gratton (clavecins Labrèche 1699 et Humeau 2014)

Un parcours inédit à travers les pièces vocales et pour clavecin des compositrices des XVIIe et XVIIIe siècles. En s’approchant de la force créatrice de femmes artistes et en se baignant dans leurs œuvres, s’offrent à nous leurs pensées intimes, leurs révoltes, leurs joies, ce qu’elles n’osent dire tout haut et ce qu’elles crient pourtant. Il faut s’éblouir des batailles de ces femmes revendiquer la liberté de ne pas être une muse, un objet, de choisir son destin, ses amours, son statut, tout en faisant avec ce qui ne pourra pas être changé.

Airs et pièces de clavecin de Julie Pinel, Melle La Menetou, Mademoiselle Sicard, Elisabeth Jacquet de La Guerre, Mme Papavoine, Elisabeth Louise Demers, Antonia Bembo, Barbara Strozzi, Francesca Caccini…

Formée au Conservatoire Supérieur de Paris, Camille Poul est aussi à l’aise dans le répertoire baroque que dans le lyrique, de Monteverdi à Debussy.

Claveciniste, pianiste et organiste, Maude Gratton est concertiste, chef d’ensemble et professeur d’orgue au Conservatoire National Supérieur de Paris.

30 .

Place du Foirail Bournazel 12390 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 3 concerts d’été au château de Bournazel Bournazel a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)