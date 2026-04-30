Bournazel

Concert Clarinette et Patrimoine

227 route de Rignac Bournazel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Clarinette et patrimoine c’est LE rendez-vous annuel des classes de clarinettes du Conservatoire, qui se réunissent dans un lieu chargé d’histoire pour un temps de partage et de travail axé sur la pratique collective.

L’édition 2026 se tiendra dans le somptueux château de Bournazel en présence du Dodeca trio, constitué de Jean-Marc Houdard, artiste enseignant au Conservatoire, et de deux anciens élèves devenus musiciens professionnels Nina Roueire Chanteperdrix et Laurent Batut. Originaires de l’Aveyron, ils ont fait leurs premiers pas en musique au Conservatoire de l’Aveyron et poursuivent désormais de brillantes carrières de clarinettistes concertistes. Le trio participera aux travaux des élèves et leur prodiguera de précieux conseils.

La journée s’achèvera par un concert en deux temps dans le magnifique auditorium du château. En première partie, restitutions des travaux des élèves. En deuxième partie le Dodéca Trio interprète des pièces de G.P. Telemann, G.F. Haendel, C.P.E Bach, E. Morricone, E. Bozza, F. Chopin, A. Scriabine, R. Muczynski, I. Albeniz …

Samedi 20 juin à 17h auditorium du château de Bournazel

Entrée libre participation libre

Informations au 05 65 47 83 44 .

227 route de Rignac Bournazel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 65 54 12 42 chateau.de.bournazel@gmail.com

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English :

Clarinet and Heritage is THE annual gathering of the Conservatoire’s clarinet classes, who come together in a place steeped in history for a time of sharing and work focused on collective practice.

L’événement Concert Clarinette et Patrimoine Bournazel a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)