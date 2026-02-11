Musique au temps de Philippe de Champaigne Bournazel

Musique au temps de Philippe de Champaigne

Place du Foirail Bournazel Aveyron

Samedi 30 mai 20h au château de Bournazel Musique au temps de Philippe de Champaigne

Claire Lefilliâtre chant & Stéphane Fuget clavecin de Claude Labrèche, 1699

Les 29 et 30 mai 2026, le château de Bournazel accueillera un colloque international consacré à des interprétations nouvelles de l’œuvre du peintre Philippe de Champaigne (1602-1674). Le colloque se prolongera par un concert, qui évoquera le paysage musical d’une période fortement contrastée, entre les fastes des divertissements royaux, l’épanouissement d’’une culture de cour et le développement d’une spiritualité intense dans l’environnement du monastère de Port-Royal.

Place du Foirail Bournazel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 65 54 12 42 chateau.de.bournazel@gmail.com

English :

Saturday, May 30 ? 8pm at Château de Bournazel Music in the time of Philippe de Champaigne

