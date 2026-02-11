Récital Chopin et Liszt Bournazel

Récital Chopin et Liszt

Samedi 27 juin 20h au château de Bournazel Récital Chopin et Liszt

Nikita Ramic, piano Steingraeber D232 du château de Bournazel

Né en Serbie dans une famille de musiciens, Nikita Ramic a commencé le piano à l’âge de trois ans avec sa mère avant de venir se perfectionner en France et en Allemagne. D’une virtuosité stupéfiante, il a conçu pour la saison musicale du château de Bournazel un programme consacré à deux figures majeures du XIXe siècle, Chopin et Liszt, incluant les très spectaculaires Rhapsodies Hongroises.

Frédéric Chopin

– Impromptu en la bémol majeur, n°1 op. 29

– Scherzo en si bémol mineur, n°2 op. 31

– Scherzo en mi majeur, n°4 op. 54

– Valse N. 1 op. 64

– Valse N. 2 op. 64

Franz Liszt

– Soirées de Vienne Valse-caprice n°6 (Liszt Schubert)

– Après une lecture du Dante Fantasia quasi sonata

– Grande étude de Paganini n°6

– Rhapsodie Hongroise n°2

– Rhapsodie Hongroise n°6

English:

Saturday, June 27 ? 8pm at Château de Bournazel Chopin and Liszt recital

