Conférence Dieu n’est pas conservateur. Dieu est pour la justice Le cardinal Marty, de l’Aveyron à Notre-Dame de Paris (curé de Bournazel de 1940 à 1943) Bournazel

Conférence Dieu n’est pas conservateur. Dieu est pour la justice Le cardinal Marty, de l’Aveyron à Notre-Dame de Paris (curé de Bournazel de 1940 à 1943)

Place du Foirail Bournazel Aveyron

Conférence de Martin Dumont.

Martin Dumont est docteur en histoire, secrétaire général de l’Institut de recherche pour l’étude des religions (Sorbonne Université). Il travaille sur les relations entre la France et le Saint-Siège, de la Révolution française à nos jours, et sur la place du catholicisme français dans la société, et ses mutations, sur cette même période. Il a notamment publié Le Saint-Siège et l’organisation politique des catholiques français aux lendemains du Ralliement, 1890-1902 (Honoré Champion, 2012) et une synthèse destinée à un public large, La France dans la pensée des papes, de Pie VI à François (Cerf, 2018). Il prépare actuellement une biographie du pape Léon XIII.



