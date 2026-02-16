Colloque Philippe de Champaigne Lieux, Faces, Objets Bournazel

Colloque Philippe de Champaigne Lieux, Faces, Objets

Vendredi 29 & Samedi 30 mai Philippe de Champaigne Lieux, Faces, Objets . Colloque international, sous la direction scientifique de Laurence Plazenet & Philippe Cousinié

Bien des aspects particuliers de l’œuvre de Philippe de Champaigne sont encore à explorer. Ce colloque voudrait s’y employer à travers des études de cas inédites, et sans rassembler exclusivement des spécialistes de Champaigne, mais aussi des chercheurs actifs dans différents champs disciplinaires complémentaires littérature, spiritualité, philosophie, histoire, histoire de l’art qui ont pu croiser dans leurs travaux tel ou tel aspect original de l’œuvre du peintre.

Ainsi, on songe en évoquant les Lieux du peintre, aux espaces, paysages et institutions que Champaigne a pu habiter, parcourir, représenter et construire picturalement.

Avec les Faces, nous souhaiterions poser la question de ce qui fait face chez Champaigne visages, portraits, frontalité, ou surface picturale, voire l’élaboration d’antagonismes entre ses sujets selon leurs choix théologiques et spirituels.

En invitant à observer les Objets chez Champaigne, on songe à la culture matérielle que ses tableaux figurent, à l’univers des choses et des accessoires possédés, manipulés et représentés qu’il donne à voir, sans négliger la peinture elle-même comme objet.

Délibérément vastes, ces voies ont pour ambition d’autoriser des analyses nouvelles et de permettre de revisiter, selon plusieurs dimensions, le monde d’un des plus grands peintres français.

Friday May 29 & Saturday May 30: Philippe de Champaigne: Lieux, Faces, Objets . International symposium, under the scientific direction of Laurence Plazenet & Philippe Cousinié

