Le Cabaret décousu Bournazel

Le Cabaret décousu

Place du Foirail Bournazel Aveyron

Tarif : 30 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-10

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Vendredi 10 et Samedi 11 juillet 20h (deux programmes différents) au château de Bournazel Le Cabaret décousu

Philippe Meyer et ses amis Pauline Deshons, Benoît Carré, Guillaume Laloux, Jean-Claude Laudat & Pascal Sangla.

C’est une chanson qui nous ressemble …, car elle est tissée de nos sentiments, de nos amours, de nos chagrins, de nos rencontres, de nos rêves. C’est une chanson qui nous rassemble, car elle nous permet de reconnaître ce que nous avons en commun, quelquefois même d’en faire un signe de reconnaissance. Humour, passion, nostalgie, désir, jeunesse, châteaux en Espagne, enthousiasme, amitiés, révolte, voyage, vieillesse, il n’y a pas de sujets que la chanson n’a pas abordé (y compris les plus inattendus) et il n’y a pas de style qu’elle n’a pas adopté si les paroles s’en trouvaient mieux servies. Notre cabaret à quatre voix (une féminine, trois masculines) et deux instruments (un piano et un accordéon) propose une

promenade en chansons où tous les genres ont leur place et, avec eux, tous les tons : ceux de la gamme et ceux de la vie. 30 .

Place du Foirail Bournazel 12390 Aveyron Occitanie +33 6 65 54 12 42 chateau.de.bournazel@gmail.com

English:

Friday 10th and Saturday 11th July 8pm (two different programs) at Château de Bournazel Le Cabaret décousu

