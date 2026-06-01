Randonnée découverte Mairie de Cressy Val-de-Scie
Randonnée découverte Mairie de Cressy Val-de-Scie samedi 20 juin 2026.
Val-de-Scie
Randonnée découverte
Mairie de Cressy 2 Route d’Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir le site du projet Les vents de la Scie , lors d’une randonnée pédagogique en présence d’un écologue et d’une paysagiste !
La randonnée durera environ 3h (temps de parcours + arrêts commentés par les experts sur la biodiversité et le paysage).
Au retour, il sera possible de poursuivre l’échange autour de produits locaux.
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Cressy à 8h30 pour un départ à 9h !
Places limitées et réservation obligatoire . .
Mairie de Cressy 2 Route d’Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 02 67 52 contact@parceolien-lesventsdelascie.fr
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English : Randonnée découverte
L’événement Randonnée découverte Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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