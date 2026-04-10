Randonnée déguisée Complexe sportif Beaupréau-en-Mauges
Randonnée déguisée Complexe sportif Beaupréau-en-Mauges dimanche 10 mai 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Randonnée déguisée
Complexe sportif 13 Rue des Églantiers Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Venez randonner en famille ou entre amis à Gesté !
Rejoignez l’association Gesté au rendez-vous pour la 3ème édition de leur randonnée annuelle !
C’est l’occasion de vous offrir une journée conviviale pour explorer la commune de Gesté et ses environs, tout en vous amusant.
Trois parcours adaptés à toutes les envies sont au programme
– Un circuit de 6 km, parfait pour une sortie en famille, accessible en poussette et rythmé par des animations tout au long du chemin.
– Un parcours intermédiaire de 12 km, incluant un ravitaillement pour recharger les batteries.
– Une longue boucle de 18 km, également avec ravitaillement, pour ceux qui souhaitent un défi plus sportif.
Pour une touche de fantaisie, le déguisement est le bienvenu, mais il n’est pas obligatoire et il n’y a aucun thème imposé.
À l’arrivée, une crêpe et une boisson attendent les participants. Et l’ambiance continue après car vous trouverez de quoi vous restaurer, une buvette pour clôturer cette belle matinée.
Les inscriptions sont possibles sur place jusqu’à 10h. .
Complexe sportif 13 Rue des Églantiers Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire geste.au.rendez-vous49@gmail.com
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English :
Come and hike with family and friends in Gesté!
L’événement Randonnée déguisée Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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