Randonnée « Les coteaux de la Roche » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Le circuit de randonnée de 5 km au balisage jaune est interdit aux vélos.
+33 2 41 71 76 60
English :
The 5 km hiking trail with yellow markings is forbidden to bicycles.
Deutsch :
Der 5 km lange Wanderweg mit gelber Markierung ist für Fahrräder verboten.
Italiano :
Il sentiero escursionistico di 5 km, segnalato in giallo, non è adatto alle biciclette.
Español :
La ruta de senderismo de 5 km marcada en amarillo no es apta para bicicletas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime