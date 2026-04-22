Vide-greniers à l’école Saint-Jean Centre commercial Le Planty Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Vide-greniers à l’école Saint-Jean

Centre commercial Le Planty Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez parcourir les stands du vide-greniers organisé par l’école Saint-Jean à Beaupréau !

Venez chiner au vide-greniers organisé par l’APEL des écoles privées de Beaupréau et donnez une seconde vie à des objets variés. C’est une occasion de rencontres en plein air, où vous pourrez déambuler tranquillement et peut-être dénicher de jolies trouvailles.

Un espace de restauration et une buvette sont prévus pour rendre votre visite encore plus agréable. Pour les enfants un château gonflable sera également installé.

Pour les personnes souhaitant exposer n’hésitez pas à réserver sur HelloAsso le tarif est de 10€ les 5 mètres (équivalent à 2 places de parking) .

Centre commercial Le Planty Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire videgrenierbopro@gmail.com

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English :

Come and browse the stalls at the garage sale organized by the Saint-Jean school in Beaupréau!

L’événement Vide-greniers à l’école Saint-Jean Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges