Concours d’obstacles aux écuries du Beuvron Andrezé Beaupréau-en-Mauges
Concours d’obstacles aux écuries du Beuvron Andrezé Beaupréau-en-Mauges dimanche 31 mai 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Concours d’obstacles aux écuries du Beuvron
Andrezé 121 La Morinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez assister à un concours d’obstacles dans les Mauges !
Les Ecuries du Beuvron organisent un concours d’obstacles venez voir les cavaliers et leurs montures en duo face aux obstacles.
Vous trouverez sur place une buvette et une vente de frites. .
Andrezé 121 La Morinière Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 78 24 64 lesecuriesdubeuvron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and watch a show jumping competition in the Mauges!
L’événement Concours d’obstacles aux écuries du Beuvron Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Beaupreau En Mauges (Maine-et-Loire)
- Séance Au ciné avec bébé Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 27 avril 2026
- Séance Cultissime Fight Club en VOSTFR Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 27 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CA Mauges Communauté, Beaupréau-en-Mauges 1 mai 2026
- Randonnée « Les coteaux de la Roche » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée « Les deux vallées » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire 1 mai 2026