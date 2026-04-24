Concours d’obstacles aux écuries du Beuvron Andrezé Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Concours d’obstacles aux écuries du Beuvron

Andrezé 121 La Morinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez assister à un concours d’obstacles dans les Mauges !

Les Ecuries du Beuvron organisent un concours d’obstacles venez voir les cavaliers et leurs montures en duo face aux obstacles.

Vous trouverez sur place une buvette et une vente de frites. .

Andrezé 121 La Morinière Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 78 24 64 lesecuriesdubeuvron@gmail.com

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English :

Come and watch a show jumping competition in the Mauges!

L’événement Concours d’obstacles aux écuries du Beuvron Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges