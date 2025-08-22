Randonnée « Les Cabournes » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Distance : 10000.0
Le circuit de randonnée de 10 km de balisage blanc chemine sur la commune de Jallais.
+33 2 41 64 20 60
English :
The 10 km long white signposted hiking trail runs through the commune of Jallais.
Deutsch :
Der 10 km lange Wanderweg mit weißer Markierung verläuft in der Gemeinde Jallais.
Italiano :
Il sentiero escursionistico segnalato in bianco, lungo 10 km, attraversa il comune di Jallais.
Español :
La ruta de senderismo marcada en blanco de 10 km atraviesa el municipio de Jallais.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime