Rétrospective Spielberg E.T., l’extra-terrestre Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg E.T., l’extra-terrestre Beaupréau Beaupréau-en-Mauges dimanche 10 mai 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg E.T., l’extra-terrestre
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:50:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Du 26 avril au 8 juin le Cinéville de Beaupréau vous propose de découvrir ou redécouvrir les films de Steven Spielberg
Pour cette rétrospective le 3ème film diffusé est E.T., l’extra-terrestre
Synopsis
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
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English :
From April 26 to June 8, Beaupréau’s Cinéville invites you to discover or rediscover the films of Steven Spielberg
L’événement Rétrospective Spielberg E.T., l’extra-terrestre Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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