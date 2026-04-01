Rétrospective Spielberg Les Aventures de Tintin Le Secret de la Licorne Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg Les Aventures de Tintin Le Secret de la Licorne Beaupréau Beaupréau-en-Mauges dimanche 26 avril 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg Les Aventures de Tintin Le Secret de la Licorne
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:50:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Du 26 avril au 8 juin le Cinéville de Beaupréau vous propose de découvrir ou redécouvrir les films de Steven Spielberg
Pour cette rétrospective le 1er film diffusé est Les Aventures de Tintin Le Secret de la Licorne un film inspiré de la bande dessinée d’Hergé.
Synopsis
Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
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English :
From April 26 to June 8, Beaupréau’s Cinéville invites you to discover or rediscover the films of Steven Spielberg
L’événement Rétrospective Spielberg Les Aventures de Tintin Le Secret de la Licorne Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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