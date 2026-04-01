Séance Au ciné avec bébé Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Séance Au ciné avec bébé Beaupréau Beaupréau-en-Mauges lundi 27 avril 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Séance Au ciné avec bébé
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 5.9 – 5.9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
une séance mensuelle destinée aux parents qui souhaitent se faire plaisir en allant au cinéma avec leur bébé de moins de 9 mois !
Cette séance est dédiée aux bébés mais elle est ouverte à tous. Ce sont des films pour adultes qui sont projetés, mais avec une lumière et un niveau sonore ajustés, les pleurs tolérés ! Une table à langer est également à disposition.
Au Ciné Avec Bébé met en avant l’intérêt social de ces séances, qui permet la possibilité de rencontrer d’autres parents .
Cette séance 3 films sont au choix Michael, Cocorico 2 ou Juste Une Illusion. .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
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English :
a monthly screening for parents who want to treat themselves and their babies under 9 months to a movie!
L’événement Séance Au ciné avec bébé Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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