Séance Au ciné avec bébé Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Séance Au ciné avec bébé

Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 5.9 – 5.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

une séance mensuelle destinée aux parents qui souhaitent se faire plaisir en allant au cinéma avec leur bébé de moins de 9 mois !

Cette séance est dédiée aux bébés mais elle est ouverte à tous. Ce sont des films pour adultes qui sont projetés, mais avec une lumière et un niveau sonore ajustés, les pleurs tolérés ! Une table à langer est également à disposition.

Au Ciné Avec Bébé met en avant l’intérêt social de ces séances, qui permet la possibilité de rencontrer d’autres parents .

Cette séance 3 films sont au choix Michael, Cocorico 2 ou Juste Une Illusion. .

Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com

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English :

a monthly screening for parents who want to treat themselves and their babies under 9 months to a movie!

L’événement Séance Au ciné avec bébé Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges