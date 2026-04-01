Séance Cultissime Fight Club en VOSTFR Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Séance Cultissime Fight Club en VOSTFR Beaupréau Beaupréau-en-Mauges lundi 27 avril 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Séance Cultissime Fight Club en VOSTFR
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 20:45:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Redécouvrez le film Fight Club en VOSTFR au Cinéville de Beaupréau !
Synopsis Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses plateaux-repas pour une personne comme beaucoup d’autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. C’est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité, l’échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d’anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l’amour de son prochain.
Film proposé en VOSTFR. .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rediscover Fight Club in VOSTFR at Cinéville de Beaupréau!
L’événement Séance Cultissime Fight Club en VOSTFR Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Beaupreau En Mauges (Maine-et-Loire)
- Paradis bleu RDV Nature en Anjou Parc de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 25 avril 2026
- Rétrospective Spielberg Les Aventures de Tintin Le Secret de la Licorne Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 26 avril 2026
- Séance Au ciné avec bébé Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 27 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CA Mauges Communauté, Beaupréau-en-Mauges 1 mai 2026
- Randonnée « Les coteaux de la Roche » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire 1 mai 2026