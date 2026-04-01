Séance Cultissime Fight Club en VOSTFR Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Séance Cultissime Fight Club en VOSTFR

Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:45:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Redécouvrez le film Fight Club en VOSTFR au Cinéville de Beaupréau !

Synopsis Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses plateaux-repas pour une personne comme beaucoup d’autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. C’est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité, l’échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d’anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l’amour de son prochain.

Film proposé en VOSTFR. .

Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com

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English :

Rediscover Fight Club in VOSTFR at Cinéville de Beaupréau!

L’événement Séance Cultissime Fight Club en VOSTFR Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges