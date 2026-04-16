Rétrospective Spielberg Rencontre du troisième type en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg Rencontre du troisième type en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges lundi 4 mai 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg Rencontre du troisième type en version originale sous titrée
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 7.9 – 7.9 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 20:30:00
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Du 26 avril au 8 juin le Cinéville de Beaupréau vous propose de découvrir ou redécouvrir les films de Steven Spielberg
Pour cette rétrospective le 2ème film diffusé est Rencontre du troisième type
Synopsis
Pendant qu’une coupure d’électricité paralyse la ville, Roy Neary, un réparateur de câbles de l’Indiana, voit une soucoupe volante passer au-dessus de sa voiture. Barry Guiler, un petit garçon de quatre ans, est, quant à lui, réveillé par le bruit de ses jouets qui se mettent en marche. Dans le monde entier, d’autres personnes assistent avec étonnement à des événements aussi spectaculaires qu’inexplicables.
Le film est diffusé en version originale sous titrée .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
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English :
From April 26 to June 8, Beaupréau’s Cinéville invites you to discover or rediscover the films of Steven Spielberg
L’événement Rétrospective Spielberg Rencontre du troisième type en version originale sous titrée Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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