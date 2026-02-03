Courses hippiques de la Rochardière JALLAIS Beaupréau-en-Mauges
Courses hippiques de la Rochardière JALLAIS Beaupréau-en-Mauges samedi 2 mai 2026.
Courses hippiques de la Rochardière
JALLAIS Hippodrome de la Rochardière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Trot, obstacle, courses de poneys, vivez les courses hippiques de Jallais !
L’hippodrome de la Rochardière accueillera en mai prochain les courses de Jallais.
Courses de Trot et Galop
différentes Animations et Restauration sur place
A vos marques, prêts, pariez ! .
JALLAIS Hippodrome de la Rochardière Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 81 57
English :
Trotting, jumping, pony races, live the horse races of Jallais!
