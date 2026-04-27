Troc aux plantes Entrée du parc du château de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Troc aux plantes Entrée du parc du château de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges mercredi 13 mai 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Troc aux plantes
Entrée du parc du château de Beaupréau Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13 20:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Profitez de l’arrivée du printemps pour embellir terrasses et jardins des Mauges grâce au troc aux plantes de Beaupréau !
La saison des plantations au jardin est lancée !
Vous avez des surplus de plants et/ou vous voulez diversifier les fleurs et légumes de votre jardin ? Troquez vos plants dans les jardins du parc de Beaupréau !
Les élus et jardiniers bénévoles du parc vous accueillent à l’entrée des jardins (rue de la Juiverie), derrière la mairie déléguée de Beaupréau. Venez échanger vos graines, bulbes, plants, boutures, conseils en jardinage… .
Entrée du parc du château de Beaupréau Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 76 80 sensibilisation.environnement@beaupreauenmauges.fr
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English :
Take advantage of the arrival of spring to spruce up terraces and gardens in the Mauges thanks to the Beaupréau plant swap!
L’événement Troc aux plantes Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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