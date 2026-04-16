Vide Grenier à Gesté Complexe Sportif Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Vide-greniers à Gesté

Complexe Sportif 13 Rue des Églantiers Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Chinez vos bonnes affaires ou exposez vos trésors au vide-grenier de Gesté dans le Maine et Loire !

Préparez vos cartons ou vos paniers pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !

Ce vide grenier est organisé par le Comité des fêtes et les écoles publique et privée de Gesté. Que vous soyez à la recherche de la perle rare ou que vous souhaitiez offrir une seconde vie à vos objets oubliés, cet événement est le rendez-vous idéal pour vous retrouver en famille ou entre amis au cœur de la vie locale.

Exposants réservez votre emplacement !

Tarifs 8 € les 4 mètres

Venez flâner entre les étals et dénicher vos coups de cœur de la journée. Pour prolonger ce moment de détente, vous trouverez sur place tout ce qu’il vous faut pour vous restaurer .

Complexe Sportif 13 Rue des Églantiers Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 34 04 82 videgrenier.geste@gmail.com

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English :

Shop for bargains or display your treasures at the Gesté garage sale in Maine et Loire!

L’événement Vide-greniers à Gesté Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges