Randonnée des 4 villages Montrond
Randonnée des 4 villages Montrond lundi 25 mai 2026.
Montrond
Randonnée des 4 villages
Montrond Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Montrond Besain Molain Valempoulières.
– 8h30 café offert
– Entre 9 h et 10h départ de la rando
1 ravitaillement prévu sur le parcours
– 1 apéritif offert, suivi d’un repas tiré du sac
Entrée libre. Ouvert à tous. Accueil et départ à la salle des fêtes. .
Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 71 89 mairie@montrond39.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée des 4 villages
L’événement Randonnée des 4 villages Montrond a été mis à jour le 2026-05-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
À voir aussi à Montrond (Jura)
- Concours de Meute & Ferme Montrond 26 juin 2026
- Marché aux puces Montrond 2 août 2026