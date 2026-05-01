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Randonnée des 4 villages Montrond

Randonnée des 4 villages Montrond lundi 25 mai 2026.

Ville : 39300 Montrond

Département : Jura

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Montrond

Randonnée des 4 villages

Montrond Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:30:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Montrond Besain Molain Valempoulières.
– 8h30 café offert
– Entre 9 h et 10h départ de la rando
1 ravitaillement prévu sur le parcours
– 1 apéritif offert, suivi d’un repas tiré du sac

Entrée libre. Ouvert à tous. Accueil et départ à la salle des fêtes.   .

Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 71 89  mairie@montrond39.fr

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English : Randonnée des 4 villages

L’événement Randonnée des 4 villages Montrond a été mis à jour le 2026-05-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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