Montrond

Randonnée des 4 villages

Montrond Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Montrond Besain Molain Valempoulières.

– 8h30 café offert

– Entre 9 h et 10h départ de la rando

1 ravitaillement prévu sur le parcours

– 1 apéritif offert, suivi d’un repas tiré du sac

Entrée libre. Ouvert à tous. Accueil et départ à la salle des fêtes. .

Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 71 89 mairie@montrond39.fr

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English : Randonnée des 4 villages

L’événement Randonnée des 4 villages Montrond a été mis à jour le 2026-05-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA