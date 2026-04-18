Randonnée des Deux Etangs Place de l’église La Nocle-Maulaix

La Nocle-Maulaix

Randonnée des Deux Etangs

Place de l’église Le Bourg La Nocle-Maulaix Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le Comité des fêtes de La Nocle-Maulaix vous invite à la découverte de paysages naturels entre bois et étangs. Rdv place de l’Eglise à partir de 8h. Deux parcours vous sont proposés 8km et 15km. Tarif 5 euros par personne. Ravitaillement prévu. Menu couscous + dessert possible le midi sur réservation au tarif de 15 euros par personne. Infos et réservations 06 72 75 68 71 .

Place de l’église Le Bourg La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 75 68 71

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English : Randonnée des Deux Etangs

L’événement Randonnée des Deux Etangs La Nocle-Maulaix a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Rives du Morvan