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Randonnée des Deux Etangs Place de l’église La Nocle-Maulaix

Randonnée des Deux Etangs Place de l’église La Nocle-Maulaix dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Le Bourg

Ville : 58250 La Nocle-Maulaix

Département : Nièvre

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Nocle-Maulaix

Randonnée des Deux Etangs

Place de l’église Le Bourg La Nocle-Maulaix Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Le Comité des fêtes de La Nocle-Maulaix vous invite à la découverte de paysages naturels entre bois et étangs. Rdv place de l’Eglise à partir de 8h. Deux parcours vous sont proposés 8km et 15km. Tarif 5 euros par personne. Ravitaillement prévu. Menu couscous + dessert possible le midi sur réservation au tarif de 15 euros par personne. Infos et réservations 06 72 75 68 71   .

Place de l’église Le Bourg La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 75 68 71 

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English : Randonnée des Deux Etangs

L’événement Randonnée des Deux Etangs La Nocle-Maulaix a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Rives du Morvan

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