Randonnée des Deux Etangs Place de l’église La Nocle-Maulaix
Randonnée des Deux Etangs Place de l’église La Nocle-Maulaix dimanche 24 mai 2026.
La Nocle-Maulaix
Randonnée des Deux Etangs
Place de l’église Le Bourg La Nocle-Maulaix Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le Comité des fêtes de La Nocle-Maulaix vous invite à la découverte de paysages naturels entre bois et étangs. Rdv place de l’Eglise à partir de 8h. Deux parcours vous sont proposés 8km et 15km. Tarif 5 euros par personne. Ravitaillement prévu. Menu couscous + dessert possible le midi sur réservation au tarif de 15 euros par personne. Infos et réservations 06 72 75 68 71 .
Place de l’église Le Bourg La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 75 68 71
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English : Randonnée des Deux Etangs
L’événement Randonnée des Deux Etangs La Nocle-Maulaix a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Rives du Morvan