Randonnée des fontaines Rue de la Chapelle Douchapt

Informations pratiques

Douchapt

Randonnée des fontaines

Rue de la Chapelle Chapelle Douchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Marche de 7 km départ 9h30 de la chapelle

Repas au restaurant l’Ogrillon à 12h

14h visite guidée de 4 fontaines, en occitan par Marie José et Kentin

16h goûter

Programme au choix

Marche de 7 km départ 9h30 de la chapelle

Repas au restaurant l’Ogrillon à 12h

14h visite guidée de 4 fontaines, en occitan par Marie José et Kentin

16h goûter

Programme au choix .

Rue de la Chapelle Chapelle Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 53 22 98

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English :

7-km walk, departing at 9:30 a.m. from the chapel

Lunch at L’Ogrillon restaurant at 12:00 p.m.

2:00 p.m.: Guided tour of four fountains, in Occitan, led by Marie José and Kentin

4:00 p.m.: Afternoon snack

Optional activities

L’événement Randonnée des fontaines Douchapt a été mis à jour le 2026-08-13 par Val de Dronne