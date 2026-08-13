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Randonnée des fontaines Rue de la Chapelle Douchapt

dimanche 27 septembre 2026 · Rue de la Chapelle · Douchapt

Randonnée des fontaines Rue de la Chapelle Douchapt

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Rue de la Chapelle
Adresse
Chapelle
Ville
24350 Douchapt
Département
Dordogne
Tarif

Douchapt

Randonnée des fontaines

Rue de la Chapelle Chapelle Douchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Marche de 7 km départ 9h30 de la chapelle
Repas au restaurant l’Ogrillon à 12h
14h visite guidée de 4 fontaines, en occitan par Marie José et Kentin
16h goûter
Programme au choix
Marche de 7 km départ 9h30 de la chapelle
Repas au restaurant l’Ogrillon à 12h
14h visite guidée de 4 fontaines, en occitan par Marie José et Kentin
16h goûter
Programme au choix   .

Rue de la Chapelle Chapelle Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 53 22 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7-km walk, departing at 9:30 a.m. from the chapel
Lunch at L’Ogrillon restaurant at 12:00 p.m.
2:00 p.m.: Guided tour of four fountains, in Occitan, led by Marie José and Kentin
4:00 p.m.: Afternoon snack
Optional activities

L’événement Randonnée des fontaines Douchapt a été mis à jour le 2026-08-13 par Val de Dronne

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