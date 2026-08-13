Randonnée des fontaines Rue de la Chapelle Douchapt
dimanche 27 septembre 2026 · Rue de la Chapelle · Douchapt
Informations pratiques
Douchapt
Randonnée des fontaines
Rue de la Chapelle Chapelle Douchapt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Marche de 7 km départ 9h30 de la chapelle
Repas au restaurant l’Ogrillon à 12h
14h visite guidée de 4 fontaines, en occitan par Marie José et Kentin
16h goûter
Programme au choix
Marche de 7 km départ 9h30 de la chapelle
Repas au restaurant l’Ogrillon à 12h
14h visite guidée de 4 fontaines, en occitan par Marie José et Kentin
16h goûter
Programme au choix .
Rue de la Chapelle Chapelle Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 53 22 98
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English :
7-km walk, departing at 9:30 a.m. from the chapel
Lunch at L’Ogrillon restaurant at 12:00 p.m.
2:00 p.m.: Guided tour of four fountains, in Occitan, led by Marie José and Kentin
4:00 p.m.: Afternoon snack
Optional activities
L’événement Randonnée des fontaines Douchapt a été mis à jour le 2026-08-13 par Val de Dronne
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