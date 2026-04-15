Randonnée des Tourtous Saint-Rémy
Randonnée des Tourtous Saint-Rémy dimanche 3 mai 2026.
Saint-Rémy
Randonnée des Tourtous
Salle Polyvalente Saint-Rémy Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 13:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Randonnée pédestre organisée par l’association Détente Sportive De Saint Rémy . Rando aux alentours de St Rémy.
Deux circuits sont proposés 6 kms et 12 kms.
Sur inscription avec 1 crêpe ou 1 tourtou offert à l’arrivée, inscription 5€. Départ de 13h30 à 14h30 de la salle polyvalente.
Stand de tourtous et crêpes sur place
Exposition jardins . .
Salle Polyvalente Saint-Rémy 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 06 14 73 josee.cornelissen19@gmail.com
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English : Randonnée des Tourtous
L’événement Randonnée des Tourtous Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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