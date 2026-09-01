Randonnée des vignes Taingy Les Hauts de Forterre
samedi 12 septembre 2026 · Taingy · Les Hauts de Forterre
Informations pratiques
Les Hauts de Forterre
Randonnée des vignes
Taingy Place du Foyer Les Hauts de Forterre Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Les amis du patrimoine organise, la randonnée des vignes, d’environ 15 km, elle partira de Taingy à 10h.
Un verre de dégustation sera proposé à la vente aux randonneurs pour 5€.
Une animation musicale vous sera proposée midi et soir.
Quelques infos utiles
– Un plan de l’itinéraire de randonnée sera remis à chaque randonneur
– Prévoyez de vous munir de bonnes chaussures de marche, et selon le temps d’une casquette, ou de vêtements chauds ou K-way si la fraîcheur est au rendez-vous
– En cas de coup de fatigue, il vous sera possible de rentrer à Taingy à l’aide de voitures mises à votre disposition sur l’itinéraire.
Rendez-vous, place du foyer à 9h30 . .
Taingy Place du Foyer Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 11 05 43 amispatrimoinetaingy@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée des vignes
L’événement Randonnée des vignes Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-08-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Les Hauts de Forterre (Yonne)
- Les Aventures d’Élie Les Hauts de Forterre 19 septembre 2026