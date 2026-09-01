Randonnée des vignes Taingy Les Hauts de Forterre

Informations pratiques

Les Hauts de Forterre

Randonnée des vignes

Taingy Place du Foyer Les Hauts de Forterre Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Les amis du patrimoine organise, la randonnée des vignes, d’environ 15 km, elle partira de Taingy à 10h.

Un verre de dégustation sera proposé à la vente aux randonneurs pour 5€.

Une animation musicale vous sera proposée midi et soir.

Quelques infos utiles

– Un plan de l’itinéraire de randonnée sera remis à chaque randonneur

– Prévoyez de vous munir de bonnes chaussures de marche, et selon le temps d’une casquette, ou de vêtements chauds ou K-way si la fraîcheur est au rendez-vous

– En cas de coup de fatigue, il vous sera possible de rentrer à Taingy à l’aide de voitures mises à votre disposition sur l’itinéraire.

Rendez-vous, place du foyer à 9h30 . .

Taingy Place du Foyer Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 11 05 43 amispatrimoinetaingy@orange.fr

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English : Randonnée des vignes

L’événement Randonnée des vignes Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-08-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !