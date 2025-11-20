Randonnée du 1er mardi du Mois à St Mars-sur-la-Futaie Rue des Acacias Saint-Mars-sur-la-Futaie

Randonnée du 1er mardi du Mois à St Mars-sur-la-Futaie

Rue des Acacias Plan d’eau Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Randonnée du mois à St-Mars-sur-la-Futaie, sortie à la journée.

L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de St-Mars-sur-la-Futaie.

Circuit de 22km

Départ du plan d’eau à 9h30

Randonnée à la journée, avec barbecue au plan d’eau (sur inscription et participation barbecue)

Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .

English :

Hike of the month at St-Mars-sur-la-Futaie, day trip.

German :

Wanderung des Monats in St-Mars-sur-la-Futaie, Tagesausflug.

Italiano :

La gita di questo mese a St-Mars-sur-la-Futaie.

Espanol :

Excursión de un día de este mes a St-Mars-sur-la-Futaie.

