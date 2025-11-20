Randonnée du 1er mardi du Mois à St Mars-sur-la-Futaie Rue des Acacias Saint-Mars-sur-la-Futaie
Rue des Acacias Plan d’eau Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 18:00:00
2026-07-07
Randonnée du mois à St-Mars-sur-la-Futaie, sortie à la journée.
L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de St-Mars-sur-la-Futaie.
Circuit de 22km
Départ du plan d’eau à 9h30
Randonnée à la journée, avec barbecue au plan d’eau (sur inscription et participation barbecue)
Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .
Rue des Acacias Plan d’eau Saint-Mars-sur-la-Futaie 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 42 22 72
English :
Hike of the month at St-Mars-sur-la-Futaie, day trip.
German :
Wanderung des Monats in St-Mars-sur-la-Futaie, Tagesausflug.
Italiano :
La gita di questo mese a St-Mars-sur-la-Futaie.
Espanol :
Excursión de un día de este mes a St-Mars-sur-la-Futaie.
